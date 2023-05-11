ضمن مهرجان جمعية الفيلم.. "كيرة والجن" في سينما الهناجر الليلة



يعرض اليوم الخميس ضمن فعاليات الدورة الـ 49 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع ، فيلم "كيرة والجن " بقاعة سينما الهناجر، بحضور صناعه منهم حسن أبو جبل مهندس الصوت، مكساج أحمد أبو السعد، الموسيقار هشام نزيه، المونتير أحمد حافظ، مدير التصوير أحمد المرسي، مصمم المؤثرات البصرية تامر مرتضى، ويدير الندوة الناقد رامي المتولي.

"كيرة والجن " مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل.

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الاوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، يقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الأفلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى النقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أو منذ بداية إقامته.