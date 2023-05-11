ألكسندر أرنولد يختار أفضل هدف صنعه في الدوري الإنجليزي

اختار الظهير الأيمن لفريق ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، أفضل هدف صنعه في مسيرته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف أرنولد، عن أفضل هدف صنعه خلال مسيرته الكروية بالبريميرليج، أثناء تصريحاته لموقع الدوري الإنجليزي.

ويمتلك زميل النجم المصري محمد صلاح، أكثر من 50 هدفًا صنعهم في الدوري الأقوى في العالم لكنه اختار هدفًا مفاجئًا غير متوقعًا.

وقال أرنولد: «أفضل صناعة لي ستكون تلك المرة التي سجل منها أليسون هدفًا»، مشيرًا: «من المحتمل أنها كانت أسهل صناعة لي لأنها من ركلة ركنية، لكن الواقع أن مدى أهمية ذلك الهدف كان مثيرًا».

وأضاف: «اعتقد أن ذلك الهدف لم يأخذ حقه على الرغم من كونه في غاية الأهمية بالنسبة لنا».

وأوضح: «أستطيع الكذب والقول بأنني قصدت تمرير الكرة لأليسون لأن هذا سيجعل الأمر أفضل، ولكنني لم أقصد، ولكنها كانت تمريرة جيدة».

وشدد أرنولد: «كان هدفًا مهمًا، وكنت أتحدث مع زملائي في اليوم التالي عن هذا الهدف، والطريقة الوحيدة، التي كان سيتم تذكر بها ذلك الهدف إن كان من أجل المنافسة على اللقب».

ويتحدث أرنولد عن هذا الهدف، باعتباره الذي أسهم بصورة كبيرة في تأهل ليفربول إلى بطولة دوري أبطال أوروبا 2022، إذ سجله الحارس البرازيلي أليسون بيكر في شباك وست بروميتش ألبيون في شهر مايو من عام 2021، حينما كان يحتاج الريدز للفوز لحسم التأهل، وكانت المباراة تسير نحو التعادل الإيجابي بهدف لمثله سجله حينذاك محمد صلاح، ولكن في الدقيقة 90+5، ترك أليسون مرماه واتجه صوب منطقة جزاء المنافس لاستغلال آخر فرص اللقاء، واستقبل الركلة الركنية من أرنولد برأسه، واضعًا الكرة في شباك أصحاب الأرض وقتها، ليفوز ليفربول بنتيجة 2-1، ويخوض منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي ووصل في هذه النسخة إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني.