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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استعدادا لمواجهة الترجي.. كولر يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل التدريب الأخير

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي
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عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل التحرك الي ملعب رادس لخوض المران الأخير استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الملعب الأولمبي في رادس مباراة الأهلي والترجي التونسي في العاشرة مساء غدا الجمعة بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص كولر على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين من أجل التأكيد على بعض الأمور الخاصة بمباراة الترجي التونسي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم الخميس على ملعب رادس الذي يستضيف اللقاء في ختام استعداداتها للقاء الترجي.

الأهلي والترجي التونسي السويسري مارسيل كولر دوري أبطال أفريقيا