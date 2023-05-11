نانسى عجرم تطرح أغنيتها الجديدة من فيلم "شوجر دادى"

طرحت الشركة المنتجة لـ“شوجر دادي” الأغنية الدعائية للفيلم استعدادا لبدء عرضه يوم 24 من شهر مايو الجاري.



تحمل الأغنية اسم “آخر إصدار” من غناء المطربة اللبنانية نانسي عجرم، وكلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري ومن إخراج محمود كريم.

وكشف الإعلان التشويقي لفيلم شوجر دادي في لقطات سريعة، عن أجواء صيفية في سهل حشيش حيث يقرر الأب بيومي فؤاد إبلاغ أبنائه حمدي الميرغني ومصطفى غريب برغبته في الزواج من أمرأة ثانية فيما ترفض ليلى علوي احتمالية أن ترى زوجها مع أمرأة أخرى، ما ينبئ بأحداث كوميدية مثيرة.

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

وتدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.

فيلم شوجر دادي بطولة الفنانين ليلى علوي وتامر هجرس وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.