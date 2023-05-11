بالصور.. انطلاق حفل توقيع المجموعة القصصية "قطط تعوي وكلاب تموء" بالقنصلية

انطلق منذ قليل حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية «قطط تعوي وكلاب تموء» للكاتب أحمد عبد المنعم رمضان، والصادرة عن دار الشروق وذلك بمبني القنصلية بوسط البلد .

وبدأ حفل التوقيع بكلمة للناقد والكاتب سيد محمود والذي تناول خلال كلمته نبذة عن الكاتب أحمد عبد المنعم .

وأكد محمود أن الكاتب أحمد عبد المنعم لديه قدرة فائقة على السرد ، واستطاع من خلال كتاباته القصصية الإحالة إلى الواقع المصري وذلك من خلال الخيال الفنتازي والغرائبي الذي يتناوله من خلال كتبه .

جاءت المناقشة بحضور الناقد لنا عبد الرحمن ويدير النقاش الكاتب الصحفي سيد محمود.

وتدور قصص المجموعة القصصية «قصص تعوي وكلاب تموء» في مدينة تشبه الغابة، في عالم قاسٍ ممتلئ بالحيوانات، قرود تتقافز في طرقاته، وقطط تغزو شوارعه، أسود وكلاب هنا وهناك، والراوي تائه وسط كل هذا، لا يكاد يميز الواقع من الحلم، أو الحقيقة من الكابوس، كل شيء صار متداخلا ومربكا، ووسط كل هذا الصخب، يغلق الكاتب باب حجرته ويمسك بقلمه ليسرد ويصف ما يحدث حوله على أمل فهم هذا العالم وإدراك متغيراته.

الكاتب أحمد عبد المنعم رمضان؛ هو قاص وروائي وطبيب مصري، صدرت له روايتي «رائحة مولانا» و«رسائل سبتمبر»، ومجموعتان قصصيتان «في مواجهة شون كونري» و«أحلام الدوبلير» (الحاصلة على جائزة أخبار الأدب)، إضافة إلى كتاب «صورة مع أنور وجدي»، وينشر قصصًا ومقالات عن السينما والأدب في مجلات ومواقع مصرية وعربية.

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