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الخميس 11 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

تحالف الأحزاب السياسية يوجهون الشكر للرئيس السيسي بشأن الحوار الوطني

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وجه تحالف الأحزاب السياسية المصرية،  الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن دعوته للحوار الوطني وما جاء في الحوار  والمحاور التي يتناقش فيها كافة المشاركين.. جاء ذلك اجتماع المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب السياسية المصرية، بمقر حزب إرادة جيل بوسط البلد.
ومن ناحيته وجه المهندس محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن الرئيس السيسى قادر البلاد في ظروف عصيبة.

وقال "أبو العلا" خلال كلمته باجتماع تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن الرئيس السيسى يقود البلاد وفقا لرؤية وطنية، مشيرا إلي أن الأحزاب السياسية تشارك في الحوار الوطني بقوة.

وشدد على أهمية التعليم والبحث العلمي في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، مؤكدا أن الدول تنهض بالعلم والمعرفة والثقافة.
ومن جانبه قال محسن أبوسعدة رئيس حزب العمل، إن الحزب والتحالف مشاركين في الحوار الوطني وإن الجلسة الافتتاحية تحدث فيها الجميع وشهدت الحديث في أكثر من موضوع.

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