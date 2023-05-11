اليوم .. أنغام بالكويت لإحياء حفل غنائى

تحيى المطربة أنغام اليوم الخميس حفل غنائى في دولة الكويت الشقيقة، وذلك داخل ساحة أرينا الكويت ضمن فعاليات حفلات صيف الكويت.

ويعتبر الحفل هو الثاني لأنغام فى الكويت هذا العام بعد نجاح حفلها الأول الذي أحيته على نفس المسرح شهر فبراير الماضي.

يذكر أن أحدث أغانى انغام كانت تحمل اسم "نسينا نعيش" على موقع "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ والكليب من إخراج عادل جمال.

يذكر أن أنغام طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "عشان أرضيك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وليد فايد.