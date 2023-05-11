ضياء رشوان: جلسات الحوار الوطني علنية الأحد المقبل

أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن هناك إحساس من جانب وسائل الإعلام الأجنبية بأن الحوار الوطنى عملية جادة، لافتا إلى أن هناك ملاحظات على بعض القضايا التفصيلية لا ترقى للحديث عن جدية الحوار، وهناك حالة ترقب نبحث عنه لإرضاء الشعب المصرى.

وأضاف رشوان خلال مداخلة هاتفية بفضائية "اكسترا نيوز" اليوم الخميس: “الإعلام الدولى أسئلته متداولة وهو لديه ملاحظات وانطباعات عما يجرى فى بلدنا، وبالتالى يسأل بناء على انطباعاته وأشياء متداولة، فتجد سؤال يأتي من آسيا أو أوروبا هو هو فى الغالب نفس السؤال حول نفس القضايا، وبالتالى لا يوجد توزيع جغرافى في الأسئلة الموجهة”.

وأوضح رشوان أنه فى هذه المرة بهذه الجلسة مع وسائل الإعلام الأجنبية والعربية يوجد قدر من الإقتناع أكبر بكثير من مرات مضت فى قضايا آخرى، بسبب الإفتتاح والحضور الكبير من وسائل الإعلام والذى أضفى أشياء إيجابية على الحوار اليوم.

وتابع رشوان: “الحوار سيكون علنيا فى كل جلساته يوم الأحد المقبل، وكل وسائل الإعلام المصرية بدون إستثناء مدعوة لتغطية الجلسات، فنحن واضحون صرحاء ونشرف بالإعلام الذى أصبح بوابة للسياسة، والإعلام هو الحل، ونحن فخورون ونتشرف بما نقوم به، كما نرصد بما ينشر بعد هذا اللقاء”.