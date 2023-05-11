يوسف أسامة نبيه يوضح حقيقة توقيعه لبيراميدز

كشف يوسف أسامة نبيه، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، حقيقة توقيعه لفريق بيراميدز، للانتقال إلى صفوف الفريق مع نهاية الموسم الجاري.

وأكد يوسف أسامة نبيه، خلال حديثه مع زملائه بالفريق، أن ما تم تداوله عن توقيعه لبيراميدز، أخبار عارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أنه لا ينسى فضل الزمالك عليه وينتظر عقد جلسة لتجديد تعاقده مع الفريق.

وينتهي عقد يوسف أسامة نبيه، مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد دون الرجوع لإدارة الفريق الأبيض.

وأكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن يوسف أسامة نبيه، رفض تجديد تعاقده مع النادي بعد العرض الهزيل الذي قدمه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكر، ويتضمن حصوله على 800 ألف جنيه في الموسم، مشيرًا إلى جلسة أخرى سيتم عقدها مع اللاعب خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال عضو المجلس السابق، في تصريحات إذاعية: "الزمالك تأخر في المفاوضات مع يوسف أسامة من أجل تجديد التعاقد، خاصة أنه يحصل على 70 ألف جنيه".