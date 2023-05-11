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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة البحيرة: إجراء 555 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار
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أجرت مديرية الصحة بالبحيرة خلال شهر أبريل المنقضي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي،  للقضاء على قوائم انتظار المرضى، 555  عملية جراحية عبارة عن، ( 42 جراحة عظام - 29 جراحة مخ و أعصاب -  371 عيون - 44 جراحة أورام - 15 جراحة أوعيه دموية و القسطرة الطرفية - 54 قسطرة قلبية ) .

وفي إطار التوسع فى الخدمات المقدمة عن طريق وحدات الرعاية الأساسية، والمستشفيات لتقديم أفضل خدمة علاجية للمواطنين، تم تفعيل خدمة العيادات التخصصية بالإدارات الصحية بـ48 وحدة صحية في 13 إدارة صحية بنطاق المحافظة ، حيث بلغ عدد المترددين على تلك العيادات التخصصية خلال شهر أبريل 32211 مواطنا، وتم الكشف عليهم فى التخصصات المختلفة.

مديرية الصحة بالبحيرة الدكتور هاني جميعة المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار