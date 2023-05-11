صحة البحيرة: إجراء 555 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

أجرت مديرية الصحة بالبحيرة خلال شهر أبريل المنقضي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على قوائم انتظار المرضى، 555 عملية جراحية عبارة عن، ( 42 جراحة عظام - 29 جراحة مخ و أعصاب - 371 عيون - 44 جراحة أورام - 15 جراحة أوعيه دموية و القسطرة الطرفية - 54 قسطرة قلبية ) .

وفي إطار التوسع فى الخدمات المقدمة عن طريق وحدات الرعاية الأساسية، والمستشفيات لتقديم أفضل خدمة علاجية للمواطنين، تم تفعيل خدمة العيادات التخصصية بالإدارات الصحية بـ48 وحدة صحية في 13 إدارة صحية بنطاق المحافظة ، حيث بلغ عدد المترددين على تلك العيادات التخصصية خلال شهر أبريل 32211 مواطنا، وتم الكشف عليهم فى التخصصات المختلفة.