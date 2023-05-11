هل يجوز العمل بأنشطة مستحضرات التجميل؟.. الإفتاء تجيب

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حكم العمل بأنشطة مستحضرات التجميل.

وقالت الدار: الأصل في الأشياء الإباحةُ إلَّا ما ورد بتحريمه نصٌّ من كتاب الله تعالى أو سُنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كانت زينة المرأة من المباحات التي أحلَّها الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه الزينة تستدعي من المرأة أحيانًا أن تستعين ببعض أدوات التجميل التي تتعامل فيها شركات ومصانع إنتاج مستحضرات التجميل، ومن ثَم فإننا لا نرى مانعًا شرعيًّا يمنع من مزاولةِ الأنشطة الصناعية والتجارية في المجالات المسئول عنها، ما دامت هذه المستحضرات ليس بها أيُّ أثرٍ جانبيٍّ يضرُّ بصحَّة الإنسان.

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