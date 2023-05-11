مكتبة دمنهور تستعد لإطلاق برنامج الأنشطة الصيفية

تستعد مكتبة مصر العامة بدمنهور لإطلاق برنامج الأنشطة الصيفية، تحت شعار "أجمل إجازة في أجمل مكتبة"، الذي يهدف للارتقاء بالمستوى الثقافي و الذهني والاجتماعي لابناء محافظة البحيرة ، اثناء قضائهم أجازة آخر العام، وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة لاعداد برنامج تثقيفى وترفيهى متكامل للأطفال خلال إجازة آخر العام لاكتشاف المواهب وتنمية الابتكارات والجانب الإبداعي لدى الأطفال وتدريبهم على الأعمال الفنيه والأشغال اليدوية.

وأوضح أحمد الهواش مدير المكتبة، أن البرنامج يستهدف الفئة العمرية من سن 5 أعوام الي مافوق لتقديم أنشطة متنوعة ترفيهية، وتعليمية،وثقافية للأطفال، تزيد تعلق الطفل بالكتاب ويشرف عليهم متخصصين و فنيين ذات خبرة وكفاءة.

وأشار الهواش إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة متنوعة من الدورات مثل تعليم القرآن الكريم حفظا وتجويدا، و معرفة جميع انواع الخط العربي، ودراسة الحاسب الآلي و الفوتوشوب وتعلم اساسياتهم ، التدريب علي مختلف الآلات الموسيقية والكورال الغنائي والانشاد.

ولفت الى أنه سيتم فتح فصول لأول مرة بالمكتبة في الجمباز الايقاعي، والباليه، و الايروبكس، مع زيادة ذكاء الطفل بتدريبه علي لعبة الشطرنج حتي يصنف لاعبا بعد اجتيازه ٦ مستويات .

وأضاف الهواش، أنه سيتاح أيضا بمبني الأنشطة بالمكتبة، برنامج مكثف للأطفال، يشمل تعلم الأشغال اليدوية باستخدام الفوم والصلصال ، وتعلم الرسم للمبتدئين والمحترفين، وورش للحكي القصصي والتنمية البشرية بالإضافة لنادي العلوم، الذي سيضم معسكرات علمية تعلم الأطفال العلوم ويزود قدرتهم على البحيرة المنطقي، و الاكتشاف والتعرف على المفاهيم العلمية بإستخدام التفكير العلمي .

