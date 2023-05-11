فحص 1617 مواطنًا مجانًا خلال قافلة طبية بقرية صلاح الدين في البحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية صلاح الدين بالتحرير يومي الإثنين والثلاثاء ٨ و٩ من مايو الجاري، وتم الكشف خلالها على ١٦١٧ مواطنًا مجانا ، من خلال وجود ١١ عيادة طبية .

جاء هذا تحت رعاية الدكتورهاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره وإشراف الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية ، وتنوعت أعمال القافلة بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ، حيث سجلت عيادتي الباطنة ٢٧٣ وعيادتي الأطفال ٤٤٢ وعيادة الجراحة ١٥٥ وعيادة النساء ١٠٦ وعيادة تنظيم الأسرة ٢٥ وعيادة العظام ٢١٩ وعيادة الأسنان ١٣٨ وعيادة الجلدية ١٨٥ وعيادة القلب ٧٤.

كما شهدت القافلة وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة ، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة ، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة ، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان .

