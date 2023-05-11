خاص.. اللجنة الفنية بالزمالك تعقد جلسة خاصة لحسم ملف الراحلين

تعقد اللجنة الفنية بنادي الزمالك، جلسة خاصة، خلال الأيام القليلة القادمة، لحسم ملف الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد الظهور السيء لعدد من لاعبي الفريق على مدار الموسم والخروج من المنافسة على كل البطولات الممكنة خلال العام.

وكشف مصدر باللجنة الفنية لنادي الزمالك، أن اللجنة ترى أن هناك عددًا من لاعبي الفريق لا يصلحون لارتداء قميص القلعة البيضاء، مشيرًا إلى النادي سيقوم بالاستغناء عدد كبير من اللاعبين بنهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر أن لاعبي الفريق الجدد، لم يتمكنوا من تعويض الراحلين، وتعقد اللجنة اجتماعًا خلال الأيام القادمة لتحديد أسماء الراحلين ومناقشة الأمر مع الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، من أجل حسم بعض الصفقات الجديدة.

وتضم عضوية اللجنة الفنية للزمالك كلا من أحمد عبد الحليم وإسماعيل يوسف وطارق يحيى وخالد الغندور وأحمد حسام ميدو وأمير مرتضى منصور.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.