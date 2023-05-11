المشدد 10 سنوات لأردني لحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار بجنوب سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها اليوم الخميس، برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون رئيس المحكمة، وعضوية المستشار بهاء سلامة خضر، المستشار شريف أمام أحمد والمستشار أحمد فاروق الشهبه، وأمانة سر محمد عبدالستار ومينا وليم، بمعاقبة سلطان ع. ص أردني الجنسية بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنية، وبراءة كل من عمر أحمد سليمان أردني الجنسية، وعلى سليمان أردني الجنسية مما نسب إليهم.

وترجع القضية رقم 942 لسنة 2022 حيث وردت معلومات إخبارية من إدارة البحث الجنائي بميناء نويبع البحري بالاشتراك مع فرع الإدارة العامة المكافحة المخدرات بقيام المدعو سلطان. ع.ل.ص أردني الجنسية، حالة سفره لخارج البلاد بتهريب كمية من المواد المخدرة داخل أمتعته الشخصية.

وبتفتيش الأمتعة عثر بداخلها على لفافات من الحشيش ومخدر البانجو والنقب، وبمواجهه المتهمين، أعترف المدعو سلطان حيازته للمنوعات بقصد الإتجار بها، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق،

التي إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.