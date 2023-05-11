"الحاج" يستعرض أهم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بجامعة عين شمس

شارك الدكتور عمرو الحاج، اليوم الخميس، في افتتاح الجلسة المشتركة عن الطاقة الذرية ودورها في مجال البحوث في المؤتمر السنوي الحادي عشر لجامعة عين شمس، والذي أنطلق أمس وتستمر فاعلياته اليوم.



جاءت مشاركة هيئة الطاقة الذرية في هذا المؤتمر العلمي الهام، في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع جامعة عين شمس في يناير 2023 للتعاون العلمي والبحثي والأكاديمي والتطبيقي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.



ترأس الجلسة المشتركة الدكتور حسن صالح رئيس شعبة التشعيع الصناعي بالهيئة، والدكتور نبيل الفرماوي رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم بالجامعة، وقدم المشاركون في الجلسة عرضًا شاملًا عن أنشطة الهيئة البحثية.

حيث قدمت الدكتورة راندة محمود عرضًا عن الأنشطة البحثية في مجال بحوث الأمان النووي والاشعاعي، كما قدمت الدكتورة أماني رأفت الأستاذ بمركز تكنولوجيا الاشعاع، عرضًا عن أنشطة الهيئة في مجال كيمياء البوليمرات واستخداماتها المختلفة في مجالات الطب والصيدلة وغيرها، كما قدم الدكتور تامر صقر عرضًا عن أنشطة الهيئة في مجال انتاج النظائر المشعة واستخداماتها المختلفة.

واختتمت الدكتورة رحاب عبد الرحمن بعرض أنشطة مركز المعمل الحار في مجالات الإدارة والتعامل مع الأنواع المختلفة من المخلفات الاشعاعية من الأنشطة الصناعية والبحثية المختلفة.





وصرح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، بأن أنشطة الهيئة تركز على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات المختلفة لخدمة المجتمع المصري.





وأوضح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة، بأن الهيئة تسعى بمشاركتها في هذا المؤتمر العلمي السنوي لجامعة عين شمس لنشر ثقافة الأمان النووي والتعريف بأنشطة الهيئة البحثية في المجالات المختلفة لإجتذاب الباحثين خاصة من جامعة عين شمس وتعريفهم بهذه الأنشطة ودعوتهم للمشاركة في أنشطة بحثية للتعاون تحت مظلة بروتوكول التعاون بين الجهتين.