أول إجازة صيفية بعد افتتاحها.. مكتبة مصر العامة بالدلنجات تستقبل 50 طفلا

بدأ فرع مكتبة مصر العامة بالدلنجات ، في استقبال الأطفال من الفئات العمرية المختلفة، في أول إجازة صيفية تشهدها المكتبة، بعد افتتاحها في شهر ديسمبر الماضى، وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة لإعداد برنامج تثقيفى وترفيهى متكامل للأطفال خلال إجازة آخر العام.

تم استقبال 50 طفل ليستمتعوا بقضاء إجازتهم الصيفية بممارسة العديد من الأنشطة الثقافية بفرع المكتبة والتي استعدت لاستقبال اجازة آخر العام ببرنامج ثقافي و إبداعي وترفيهي.

الجدير بالذكر ، أنه تم افتتاح فرع مكتبة مصر العامة بدمنهور بمدينة الدلنجات على مساحة 500 متر2 وهى عبارة عن مبنى مكون من ثلاث طوابق، بالإضافة إلى الحديقة والتى تضم قاعات اطلاع للكبار والشباب وتقدم الخدمات المكتبية والمعلوماتية و إطلاع للأطفال من سن 3 إلى 10 سنوات وتحتوى على مجموعة كبيرة من القصص والكتب المناسبة للأطفال ومجموعة من الألعاب التعليمية و قاعة لتدريب علوم الحاسب الآلي وقاعة التدريب الإداري، تقام بها الدورات التدريبية على برامج الحاسب الآلى المختلفة ودورات التحول الرقمى.