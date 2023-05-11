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الخميس 11 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ماذا تفعل في حالة وقوع حادث كهربائي؟.. «الصحة» تجيب

ارشيفية
ارشيفية
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قالت وزارة الصحة والسكان ، إن هناك بعض الارشادات الهامة التى يجب اتخاذها فى حالة وقوع حادث كهربائى .
وأوضحت وزارة الصحة ، فى انفوجراف توعوى ، تم نشره عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى«فيس بوك» ، أنه فى حال التعرض لماس كهربائى ، فإنه يجب التعامل مع السلك او الشخص او السيارة المتوقع انهم تحت تاثير التيار الكهربائى كما يلى:

*ابق بعيدا عن الجسم المكهرب لمسافة لا تقل عن 8 أقدام .

*بلغ الجهات المحلية المسئولة عن الكهرباء فى المنطقة لارسال اشخاص مدربين لموقع الحادث.
*لا تحاول التعامل مع حالات التكهرب إلا إذا كنت مدربا على ذلك ولديك المعدات المناسبة.

*اقطع التيار الكهربائى من القاطع الرئيسى إذا كان بامكانك الوصول إليه بأمان .

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وزارة الصحة والسكان الارشادات الهامة انفوجراف توعوى ماس كهربائي اقطع التيار الكهربائى