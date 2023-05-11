ماذا تفعل في حالة وقوع حادث كهربائي؟.. «الصحة» تجيب

قالت وزارة الصحة والسكان ، إن هناك بعض الارشادات الهامة التى يجب اتخاذها فى حالة وقوع حادث كهربائى .
وأوضحت وزارة الصحة ، فى انفوجراف توعوى ، تم نشره عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى«فيس بوك» ، أنه فى حال التعرض لماس كهربائى ، فإنه يجب التعامل مع السلك او الشخص او السيارة المتوقع انهم تحت تاثير التيار الكهربائى كما يلى:
*ابق بعيدا عن الجسم المكهرب لمسافة لا تقل عن 8 أقدام .
*بلغ الجهات المحلية المسئولة عن الكهرباء فى المنطقة لارسال اشخاص مدربين لموقع الحادث.
*لا تحاول التعامل مع حالات التكهرب إلا إذا كنت مدربا على ذلك ولديك المعدات المناسبة.
*اقطع التيار الكهربائى من القاطع الرئيسى إذا كان بامكانك الوصول إليه بأمان .