ماذا تفعل في حالة وقوع حادث كهربائي؟.. «الصحة» تجيب

قالت وزارة الصحة والسكان ، إن هناك بعض الارشادات الهامة التى يجب اتخاذها فى حالة وقوع حادث كهربائى .

وأوضحت وزارة الصحة ، فى انفوجراف توعوى ، تم نشره عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى«فيس بوك» ، أنه فى حال التعرض لماس كهربائى ، فإنه يجب التعامل مع السلك او الشخص او السيارة المتوقع انهم تحت تاثير التيار الكهربائى كما يلى:

*ابق بعيدا عن الجسم المكهرب لمسافة لا تقل عن 8 أقدام .

*بلغ الجهات المحلية المسئولة عن الكهرباء فى المنطقة لارسال اشخاص مدربين لموقع الحادث.

*لا تحاول التعامل مع حالات التكهرب إلا إذا كنت مدربا على ذلك ولديك المعدات المناسبة.

*اقطع التيار الكهربائى من القاطع الرئيسى إذا كان بامكانك الوصول إليه بأمان .