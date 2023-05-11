الثانوية العامة 2023.. أستاذ علم نفس: إجراءات «التعليم» تبعث على الراحة والتفاؤل

أكد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن هناك مجهودا كبيرا بُذل من قبل وزارة التربية والتعليم، لضمان سير امتحانات الثانوية العامة 2023، بشكل جيد.

وأضاف “حجازي” لـ"البوابة نيوز": كمتخصص في علم النفس والقياس والتقويم التربوي، لاحظت أن هناك إجراءات كثيرة تم اتخاذها كان الهدف منها تقليل أخطاء القياس إلى أقل حد ممكن ولكي نوضح ذلك للجمهور يجب أن نؤكد على أن القياس النفسي والتربوي قياس نسبي وليس مطلق مثل القياس الطبيعي، كقياس الطول والوزن وغيرها وعادة يوجد بعض الأمور التي يمكن أن تؤثر في عملية تقدير درجات الطلاب بشكل صحيح ومنها مثلا أمور ترجع إلى الطالب نفسه مثل شعوره بالقلق والتوتر أو التعب والإجهاد، وتم إرسال العديد من رسائل الطمأنة لتحييد هذا المصدر من مصادر التأثير على أداء الطلاب مثل التأكيد على أن نسب توزيع الأسئلة ستكون ٣٠٪ للمستوى الأدنى و٤٠ للمستوى المتوسط و٣٠ المستوى الأعلى.

وأوضح، عاصم حجازي، أنه تم التأكيد من قبل الوزارة أن الورقة الامتحانية تبدأ بالأسهل، لافتًا إلى أنه قد تكون مصادر التأثير على درجات الطالب عائدة لظروف تطبيق الامتحانات والبيئة الامتحانية، وللسيطرة على هذا الجانب أيضا تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات مثل أن يكون لكل نموذج من نماذج الامتحان الأربعة لون مختلف حتي نتجنب المشكلات المرتبطة بعدم تطابق نموذج الأسئلة مع نموذج الإجابة، كما أن تأمين الورقة الامتحانية تم تطويره بإضافة باركود أعلى وأسفل الورقة في كل من البابل شيت وورقة المقالي وتم تحديد عدد الدوائر في البابل شيت بسبع دوائر فقط لتكون نفس عدد رقم الجلوس والذي يتكون من سبع دوائر أيضا لضمان التظليل بشكل صحيح.

وتابع، اتجهت تعليمات الوزارة للتأكيد على وجود لجان وليس أفراد يقومون بمراجعة الأسئلة قبل طباعتها ولجان أخرى تقوم بمراجعة نموذج الإجابة بعد الانتهاء من الامتحانات وقبل إجراء التصحيح الالكتروني.

واختتم "عاصم حجازي"، في المجمل فإن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم، تبعث على الارتياح والثقة في حصول كل طالب على ما يستحقه من درجات من خلال اتباع الإجراءات والمعايير العلمية المعروفة لضبط العملية الامتحانية من حيث إعداد الأسئلة وظروف تطبيق الامتحان وطريقة تصحيحه جنبا إلى جنب، مع مراعاة الحالة النفسية للطلاب وأولياء الأمور، والآن آن لأولياء الأمور أن يطمئنوا ويهدأوا وينقلون هذا الشعور لأبنائهم حتى تسير الامتحانات على ما يرام بدون توتر أو قلق.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنطلق يوم 12 يونيو المقبل.