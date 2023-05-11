ads
الخميس 11 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بعد قرار الحكومة.. أسعار الذهب تتهاوى مساء اليوم الخميس 11 مايو 2023

سعر الذهب
سعر الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تراجع سعر الذهب في الأسواق مع نهاية تعاملات اليوم  الخميس 11 مايو 2023 ، بمقدار 50 جنيها في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة بالتوازي مع قرار الحكومة بإعفاء ما يحمله القادمون لمصر من مشغولات ذهبية لمدة 6 شهور من الرسوم الجمركية عدا الضريبة علي القيمة المضافة .
وسجل سعر عيار 21 نحو 2480 جنيه للبيع و 2510 جنيه للبيع، بينما وصل سعر عيار 14 لنحو 1653 جنيه للبيع و 1673 جنيه للشراء .
وبلغ سعر عيار 24 نحو 2834 جنيه للبيع و 2864 جنيه للشراء. بينما بلغ سعر عيار 18 حوالي 2126 جنيه للبيع و 2151 جنيه للشراء .
وسجل سعر الجنيه الذهب 19.84 الف جنيه للبيع و 20.05 الف جنيه للشراء و أوقية الذهب 88.146 الف جنيه للبيع و 89.213 الف جنيه للشراء .
ووصل سعر كيلو الذهب إلى نحو 2.834مليون جنيه للبيع و 2.87مليون جنيه للشراء .

سعر الذهب سعر عيار 21 سعر عيار 2ب سعر عيار 24 سعر الجنيه الذهب