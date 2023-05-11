بعد قرار الحكومة.. أسعار الذهب تتهاوى مساء اليوم الخميس 11 مايو 2023

تراجع سعر الذهب في الأسواق مع نهاية تعاملات اليوم الخميس 11 مايو 2023 ، بمقدار 50 جنيها في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة بالتوازي مع قرار الحكومة بإعفاء ما يحمله القادمون لمصر من مشغولات ذهبية لمدة 6 شهور من الرسوم الجمركية عدا الضريبة علي القيمة المضافة .

وسجل سعر عيار 21 نحو 2480 جنيه للبيع و 2510 جنيه للبيع، بينما وصل سعر عيار 14 لنحو 1653 جنيه للبيع و 1673 جنيه للشراء .

وبلغ سعر عيار 24 نحو 2834 جنيه للبيع و 2864 جنيه للشراء. بينما بلغ سعر عيار 18 حوالي 2126 جنيه للبيع و 2151 جنيه للشراء .

وسجل سعر الجنيه الذهب 19.84 الف جنيه للبيع و 20.05 الف جنيه للشراء و أوقية الذهب 88.146 الف جنيه للبيع و 89.213 الف جنيه للشراء .

ووصل سعر كيلو الذهب إلى نحو 2.834مليون جنيه للبيع و 2.87مليون جنيه للشراء .