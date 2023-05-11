الليلة.. عمر خيرت على المسرح الكبير بدار الأوبرا

يحيى الموسيقار عمر خيرت اليوم الخميس حفلاً موسيقيًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

من المقرر أن يقدم خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

يذكر أن الموسيقار عمر خيرت له العديد من الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

كما أحيا خيرت مؤخرا حفلا موسيقيا كبيرا في المتحف المصرى الكبير بمصاحبة الأوركسترا الكبيرة وبقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجي، وقدم خلال الحفل عددا من مقطوعاته الموسيقية التي نالت إعجاب جماهيره .