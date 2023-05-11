أعلنت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، تغيير ملعب مباراة كلاسيكو السعودية بين الهلال واتحاد جدة.

وقررت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل مكان إقامة مباراة الهلال واتحاد جدة، التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة دوري روشن.

وكان من المقرر إقامة مباراة الكلاسيكو السعودي، بملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ليتقرر تغيير هذا الملعب، ليقام اللقاء على استاد الأمير فيصل بن فهد، ولكن لم تعلن اللجنة سبب نقل هذه المباراة.

ويحل اتحاد جدة، الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، ضيفًا على الهلال في قمة الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن (الدوري السعودي) يوم الثلاثاء المقبل، في مواجهة قد تحسم لقب الموسم الجاري 2022-2023، وتحدد هوية البطل.

ويتصدر اتحاد جدة، جدول ترتيب (دوري روشن) الدوري السعودي برصيد 62 نقطة، بفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني والذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما يتواجد الشباب في المركز الثالث بـ53 نقطة، فيما يأتي الهلال رابعًا وفي جعبته 49 نقطة.