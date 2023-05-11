المتهم بقتل طفل نجل زوجته بالمنيرة الغربية: مكنتش أقصد كنت بأدبه

أدلي المتهم بقتل نجل زوجته بمنطقة المنيرة الغربية باعترفاته أمام قوات المباحث، بأنه تعدي بالضرب علي الطفل المجنى عليه بغرض تأديبه فقط بسبب كثرة بكائه وعدم سماعه الكلام، وأنه لم يقصد قتله، وحينما تعدي عليه بالضرب، سقط مغشيا عليه وقام بنقله للمستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من ربة منزل تتهم فيه زوجها بقتل نجلها يبلغ من العمر ٥ سنوات.

علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل يبلغ من العمر ٥ سنوات وبه إصابات في أماكن متفرقة من جسده.

وبعمل التحريات تبين أن الطفل لقي مصرعه علي يد زوج والدته، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.