قرعة كأس آسيا 2023.. مواجهات قوية للمنتخبات العربية

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، مراسم قرعة بطولة كأس أمم آسيا 2023، في الدولة المستضيفة للحدث الرياضي قطر.

وتقام بطولة كأس آسيا 2023، خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024، حيث حصلت قطر على استضافة بطولة كأس أمم آسيا على أراضيها، بعدما سحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تنظيم البطولة من الصين، وذلك بسبب تفشي جائحة كورونا «كوفيد-19»، كما كان مقررًا إقامة هذه البطولة في صيف العام الجاري 2023، قبل تأجيلها إلى مطلع العام المقبل.

وتنطلق بطولة كأس أمم آسيا 2023، بمشاركة 24 منتخبًا، مقسمين على 6 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي مباشرة، بينما يتأهل أفضل أربع منتخبات من أصحاب المركز الثالث لنفس الدور.

نتائج قرعة كأس آسيا 2023

وشهدت قرعة كأس آسيا 2023، وقوع المنتخبات العربية في مواجهات نارية أمام المنتخبات الآسيوية القوية في القارة، مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

وأوقعت القرعة، منتخب قطر منظم البطولة في المجموعة الأولى، رفقة منتخبات، الصين وطاجيكستان ولبنان.

كما تواجد منتخب السعودية في المجموعة السادسة والأخيرة، إلى جوار تايلاند وقرغيزستان وعمان، كما أسفرت القرعة عن تواجد منتخب سوريا، بجانب منتخبات أستراليا، أوزبكستان، والهند بالمجموعة الثانية.

وفي المجموعة الثالثة، تواجد منتخبا الإمارات وفلسطين رفقة منتخبا إيران وهونج كونج، في حين وقع المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة، مع اليابان وإندونيسيا وفيتنام، وكذلك الحال مع منتخبي الأردن والبحرين بالمجموعة الخامسة مع منتخبي كوريا الجنوبية وماليزيا.

نتائج قرعة كأس آسيا 2023

وتستضيف قطر، كأس أمم آسيا للمرة الثانية في تاريخها عقب استضافتها البطولة عام 2011، كما يعد منتخب قطر هو بطل النسخة الماضية من كأس آسيا، التي أقيمت في عام 2019 في دولة الإمارات، حينها انتصر العنابي على منتخب اليابان في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 وتوج باللقب.

فيما يعتبر منتخب اليابان، هو الأكثر تتويجًا باللقب في تاريخ البطولة بواقع 4 ألقاب مختلفة، أما أكثر منتخب عربي توج باللقب؛ هو منتخب السعودية برصيد 3 ألقاب كان أولهم في 1984 وآخرهم عام 1996.

وتقام مباريات البطولة على ثمانية ملاعب، من ضمنها ستة استادات شاركت في استضافة كأس العالم 2022 الأخيرة وهي استاد الجنوب، استاد البيت، استاد أحمد بن علي، استاد الثمامة، استاد المدينة التعليمية، استاد خليفة الدولي، وينضم إليها استاد جاسم بن حمد، واستاد عبدالله بن خليفة.

ومن المقرر أن تقام مباراة قطر ولبنان يوم 12 من يناير 2024، في افتتاح بطولة كأس أمم آسيا 2023.