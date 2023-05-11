دوري أبطال أفريقيا.. كاف يصدم الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

تلقى نادي الترجي التونسي ضربة قوية قبل مواجهة الأهلي غدا الجمعة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان مسئولو نادي الترجي قدموا استئناف ضد العقوبات التي تم توقيعها من لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل تخفيف العقوبات.

ورفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طعن نادي الترجي على قرارات لجنة الانضباط بسبب أحداث الشغب والعنف التي شهدتها مباراته على ملعبه أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا والاشتباكات بين مشجعي الترجي والأمن التونسي.

وقرر "كاف" اليوم الخميس تثبيت العقوبة على الترجي بالحرمان من جماهيره في 4 مباريات مع تأجيل تنفيذ العقوبة في مباراتين وربطها بتكرار الواقعة خلال 12 شهرا المقبلة، إضافة إلى غرامة مالية قيمتها 300 ألف دولار.

وقال رياض التويني رئيس اللجنة القانونية لنادي الترجي التونسي في تصريحات لوسائل الإعلام التونسية، إن هذه القرارات بالقاسية جدا، معتبرا أن لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي اتخذت أقصى ما يمكن اتخاذه من عقوبات وأضافت إليها عقوبات تكميلية.