ليفربول يقترب من حسم صفقة جديدة

كشفت بعض التقارير الصحفية، أن نادى ليفربول هو الأقرب لضم مانويل أوجارتى مدافع سبورتنج لشبونة البرتغالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



حيث يسعى ليفربول لتعزيز وسط ملعبه بثلاثة لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة.



ويعانى فريق ليفربول الإنجليزى من نقص الإمكانيات واللاعبين فى تلك المنطقة، ويسعى الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى للريدز، لتحسين تلك المنطقة الضعيفة في فريقه، بعد الصعوبات التي واجهها في هذا الموسم.



وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن مسؤلو ليفربول يتجهون للبدء في مفاوضاتهم مع أوجارتي، الذي يمكن أن يكون بديلًا أرخص لبعض اللاعبين الآخرين الذين تم ربطهم بالنادي.



ويبلغ سعر فسخ عقد المحترف الأوروجوياني 52 مليون جنيه إسترليني، لكن ليفربول مستعد لتلبية مطالب النادي البرتغالي وجلبه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.



وعلى الرغم من رغبة مدرب سبورتنج روبن أموريم في الاحتفاظ بأوجارتي، إلا أن النادي يبدو مستعدًا للتفاوض مع الأندية المهتمة باللاعب.



ومن المتوقع أن يواجه ليفربول منافسة من أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز الراغبة في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.