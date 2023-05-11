انقلاب سيارة قمامة بطريق طنطا الإسكندرية الزراعي أمام قرية شبرا النملة

شهد الطريق الزراعى السريع أمام قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا فى محافظة الغربية، انقلاب سيارة نقل قمامة على الطريق بحمولتها من القمامة، مما تسبب فى تعطل الحركة المرورية بالطريق وإصابة قائدها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا بانقلاب سيارة لنقل القمامة على الطريق الزراعة أمام قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا، وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية والتنفيذية لمكان الحادث، وتبين اختلال عجلة القيادة فى يد السائق، مما أدى لانقلاب السيارة بحمولتها من القمامة على الطريق، وإصابة السائق وتم نقله للمستشفى الجامعة لإسعافه، وتم الاستعانة بونش وبلدوزر لرفع السيارة والقمامة من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية مجددا.

وحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.

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