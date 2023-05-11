وزارة الشباب تشارك في استقبال السودانين بأسوان

شاركت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من خلال فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب في استقبال الاخوة السودانيين، بمحافظة أسوان ، وذلك بمشاركة ٣٠ جوال وجوالة من أعضاء فرق مراكز الشباب ، ومساعدي منسق الجوالة ومنسق الجوالة بمديرية الشباب والرياضة بأسوان .

يأتي ذلك انطلاقا من الدور الرئيسي المنوط لفرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب في التصدي للأزمات والكوارث والظروف الطارئة التي تتعرض لها البلاد ، حيث تم تعبئة وتوزيع الوجبات الغذائية علي الاخوة السودانيين القادمين إلي أسوان بمنفذ كركر.