ads
الخميس 11 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الشباب تشارك في استقبال السودانين بأسوان

فريق الجوالة
فريق الجوالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شاركت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من خلال فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب في استقبال الاخوة السودانيين، بمحافظة أسوان ،  وذلك بمشاركة ٣٠ جوال وجوالة من أعضاء فرق مراكز الشباب ، ومساعدي منسق الجوالة ومنسق الجوالة بمديرية الشباب والرياضة بأسوان .

يأتي ذلك انطلاقا من الدور الرئيسي المنوط لفرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب في التصدي للأزمات والكوارث والظروف الطارئة التي تتعرض لها البلاد ، حيث تم تعبئة وتوزيع الوجبات الغذائية علي الاخوة السودانيين القادمين إلي أسوان بمنفذ كركر.

وزارة الشباب الاخوة السودانين احمد محمدي السودان