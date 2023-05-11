آمنة : ٦ دورات تدريبية بمركز سقارة الأسبوع المقبل

يواصل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خطته التدريبية للعام المالي الحالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، حيث ينفذ المركز الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي رقم ٣٧ عدد ٦ دورات تدريبية جديدة وهي دورة إدارات الشئون القانونية ، ودورة تصميم الجرافيك والإنفوجراف، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية، ودورة مراكز شبكة السلامة الوطنية لعدد ٦ محافظات ، و دورة تطوير مهارات المراكز التكنولوجية في مجال حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وابداء الملاحظات، ويستفيد من هذه الدورات ١٦٥ متدرباً من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في ضوء إهتمام وزارة التنمية المحلية بمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية، بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى ثان في المحليات تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية لبناء الانسان المصري والتحول الرقمى والاصلاح الإداري.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الاسبوع ال٣٧ للخطة التدريبية لمركز سقارة سيشهد انطلاق دورة تدريبية بشأن مراكز شبكه السلامة الوطنية لعدد ٦ محافظات هي (الاسماعيلية - بورسعيد - السويس - القاهرة - القليوبية - مطروح – الوزارة) ، وذلك بالتنسيق مع مركز إدارة الأزمات بالوزارة ، مشيرا إلى أن الهدف من الدورة تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي لخدمة الطوارئ والسلامة العامة ، ليصبح البلاغ مميكن ، و يتحول من مركز القيادة والسيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظات إلي غرف العمليات التخصصية للجهات.

وأشار الوزير إلى أن المحتوى التدريبي للدورة يتضمن التعريف بالإدارة المعاصرة ومدخل إدارة الأزمات وتقييم المخاطر، والفكرة العامة للشبكة الوطنية، والإمكانيات والخدمات التي توفرها الشبكة، والمهام وأسلوب العمل المقترح للمركز، بالإضافة إلي إجراءات التأمين، وتكامل تطبيقات الشبكة الوطنية، والبنية التحتية للمركز الشبكة الداخلية، والتعريف بمنظومة التحكم في الشاشات، ومفاهيم الطواري باللغة الإنجليزية ، وموزع المهام اللاسلكي المطور، ومنظومة المؤتمرات المرئية، وتختتم الدورة بتعريف النهايات الطرفية للشبكة، ومعرض الشبكة، لافتا إلى أنه يعقب فترة التدريب النظرى تطبيق عملي بمراكز المحافظات استعدادا للمرحلة التالية من التدريب والتي تتضمن تأهيل لغة وتدريب محلي متقدم ، ثم تأتي مرحلة التدريب الخارجي لأفضل العناصر.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الأسبوع المقبل بمركز سقارة سيشمل دورة تدريبية وهي التخطيط المحلى المتكامل و يقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة مؤكدا أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ أساليب وأسس الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة وتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بما يتطلب ذلك من تدريب كوادر المحافظات وفق أحدث البرامج التدريبية ، للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم ، قائلا أن التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية ، و تنفيذ رؤية مصر 2030.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن الدورة التدريبية تركز على الإطار التشريعى لمنظومة التخطيط المحلى، و إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظات و تحليل الوضع الراهن، وتحديد الرؤية المستقبلية ومتطلباتها، و تحديد الأهداف الاستراتيجية، و أهم البرامج التنفيذية ، وآليات التنفيذ ، و إعداد مؤشرات قياس الأداء ، كما يركز البرنامج التدريبى أيضاً على منظومة التخطيط المحلي المطورة ، و ما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من نماذج ناجحة بشأن التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي لتعميمها فى باقى المحافظات .

كما تتناول الدورة التدريبية أهداف تطوير منظومة التخطيط المحلي، ومنهجية إعداد خطة التنمية المحلية ، والنماذج المستخدمة فى منظومة التخطيط المحلي المطورة، وبرامج متابعة تنفيذ المشروعات ، ويتم التطبيق العملى من خلال عدة ورش عمل على نماذج منظومة التخطيط المحلي المطورة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية لتنمية مهارات القيادات فى مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية تتضمن التعريف بعلم الأزمات وإدارة المخاطر والكوارث من منظور الأمطار والسيول التنبؤ بالأزمات والتخطيط الاستراتيجي في إدارة الأزمات وإعداد السيناريوهات لإدارة الأزمات والتفكير الإبداعي في ادرة المخاطر المشكلات مشيراً إلى المحتوى التدريبى سينفذ جزء عملي يشمل ورشة عمل تطبيقية عن أساليب تحليل المخاطر وحل المشكلات والتعامل إعلاميا وتطبيقات على إعداد السيناريوهات، وورشة عمل أخرى عن كيفية التعامل مع الأزمات محاكاة لإدارة الازمة ودور المعلومات في مواجهة الأزمات والكوارث.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى الأسبوع ال٣٧ بمركز سقارة سيشهد أيضا تنفيذ دورة تدريبية تتعلق بتطوير مهارات المراكز التكنولوجية في مجال حل المشكلات وإتخاذ القرار وابداء الملاحظات، و يتم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية Giz، مؤكدًا أنه يولى اهتماماً كبيراً بتدريب متقدم على تطوير مهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين وتحديثها وميكنتها بما يؤدي إلى زيادة رضا المواطنين والقضاء على ممارسات الفساد، كما يأتي في سياق التوجه الأكبر نحو التحول الرقمي في مصر.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن دورة تصميم الجرافيك والإنفوجراف ستنطلق الأسبوع المقبل ويستفيد منها المرشحين من دورات المستوى الأساسي السابق تنفيذها الخطة وذلك في ضوء الجهود المبذولة لمواكبة العاملين بالمحليات للوسائل التكنولوجية الجديدة وتوصيل رسالتهم بالطرق الحديثة التى تلائم مواقع التواصل المختلفة، مشيراً الى أن الدورة ستشمل مراجعة للتعريفات بمبادئ وعناصر تصميم الجرافيك والتطبيقات العملية له ، وصيغ الصور ، ومقدمة عن برنامج Adobe ، والواجهة الرئيسية لبرنامجى الفوتوشوب وillustrator ، وانشاء الملفات والحفظ بالصيغ المختلفة ، والقوائم الرئيسية واللوحات في برنامج الفوتوشوب والطبقات بأنواعها وتنظيمها.

ولفت اللواء هشام آمنة أن الأسبوع ال٣٧ سينفذ دورة تدريبية لإدارات الشئون القانونية وإدارات تنفيذ الأحكام ويتم تنفيذها بالتعاون مع إدارة الشئون القانونية بالوزارة وتهدف الي رفع كفاءة العاملين الشئون القانونية بالتشريعات المتعلقة بالمحليات والقوانين الحديثة وكيفية تنفيذها.

فى نفس السياق، احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم الخميس ١١/٥/٢٠٢٣ بتخريج حوالي ١٣٥ متدرباً اجتازوا 5 دورات تدريبية وهي دورة تنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم المنفذة بواسطة مشروع السياسات السكانية بالوزارة ، ودورة إدماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة، ودورة أسس ومهارات الرصد الإعلامي وقياسات الرأي العام وتحليل المحتوى الإعلامي ، ودورة التطوير المؤسسي لوحدات الجهاز الإداري للدولة إضافة إلى دوره الأتوكاد.

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