بيراميدز يفوز بأول بطولة لدورى كرة القدم للساق الواحدة

فاز فريق بيراميدز ببطولة الدورى العام لكرة القدم للساق الواحدة فى نسختها الأولى والتى أقيمت بنادى المقاولون العرب، وشارك فيها 4 فرق هم ( بيراميدز – الزمالك – المقاولون العرب – ونادى زد )، حيث حصل على درع الدورى العام فى احتفالية كبرى مساء أمس تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وتنظيم اللجنة الفنية لكرة القدم والتى تم تشكيلها هذا العام تحت مظلة اللجنة البارالمبية المصرية.

ونجح نادي بيراميدز في التتويج بأول لقب لدوري كرة القدم للساق الواحدة وذلك برصيد 16 نقطة وسجل 24 هدف وعليه 3 أهداف، فيما جاء نادي الزمالك وصيفا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط وله 12 هدفا وعليه 3 أهداف، واحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 6 وسجل 5 أهداف وعليه 13 هدفا، وجاء نادي زد في المركز الأخير حيث حقق نقطة واحدة وله هدفين وعليه 25 هدفا.

حضر الاحتفال الكابتن محمد زيدان نجم المنتخب المصرى والذى اختارته اللجنة الفنية برئاسة محمد عادل حسنى هذا العام سفيرًا فوق العاده لكرة القدم لأصحاب الساق الواحدة، وحضر كذلك الكابتن معتصم سالم.

فيما حضر المهندس شريف العريان نائب رئيس اللجنة الأولمبية، والكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية، والكاميروني عثمان مصطفى نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للساق الواحدة، ومصطفى إبراهيم ممثلًا لوزارة الشباب والرياضة، والكابتن إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربى لذوى الاعاقة وعضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية، والدكتور أشرف العجيلى عضو مجلس الادارة، وأعضاء اللجنة الفنية خالد عبدالحفيظ وسارة سمير، وكريم رأفت منير عضو مجلس إدارة المقاولون العرب.

وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم المهندس شريف العريان، وعثمان مصطفى ممثلًا للإتحاد الإفريقي للعبة، ومحمد زيدان سفير اللعبة في مصر، والحكام المشاركين في البطولة كابتن محمود مجدي وكابتن محمد متولي.



كما تم تكريم عبدالله مصطفى الشهير بـ"شيكا" كابتن الزمالك حيث حصل على لقب أفضل لاعب في البطولة، ومصطفى محمود الشهير بـ"ديشا" لاعب ببراميدز بلقب هداف البطولة، فيما جاء أفضل لاعب صاعد أشرف الزغاري لاعب نادي زد، وأفضل حارس مرمى محمود شيكو حارس المقاولون العرب، وجائزة أفضل هدف للاعب محمود غريب من نادي المقاولون العرب، وذهبت جائزة الجمهور المثالي لجمهور نادي الزمالك وتسلمها ملاك دونجا.



وتلعب كرة القدم للساق الواحدة من خلال دوري على دورين، وتقام المباراة على شوطين مدة كل شوط 25 دقيقة.



جاء ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية بمصر في التعامل مع ‏ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع واهتمام اللجنة البارالمبية المصرية بإتاحة ممارسة ونشر رياضات ذوي الإعاقة، كما تستهدف اختيار عناصر المنتخب الوطنى استعدادًا للمشاركة في البطولات الدولية.



وأعرب محمد زيدان نجم مصر السابق، عن سعادته بوجوده وسط هؤلاء النجوم والأبطال، موضحا أن كرة القد لعبة نحبها جميعا وحلمنا منذ طفولتنا أن نمارسها ونصبح نجوما وجاهدنا لتحقيق هذا الحلم، ولكن الآن عندما أنظر لهؤلاء الأبطال أجد أن لديهم إصرار وقوة وجلد غير طبيعي لممارسة اللعبة رغم التحديات التي تواجههم وظروف الإعاقة، وأنهم يستحقوف أن يكونوا نجومًا ولهم علينا حقوق بالوقوف بجانبهم وتشجيعهم لتحقيق حلمهم الكبير ورفع علم مصر فى المحافل الدولية.



وأضاف زيدان: كلنا لم نستوعب في البداية كيف سيكون الأمر، إلا أن تحديهم وإصرارهم جعل هذا المشروع يكتمل، وبدأت كرة القدم للساق الواحدة في الانتشار، وظهرت مواهب وإمكانيات كبيرة للاعبين، أمر مذهل بالفعل أن اللاعب بساق واحدة ويتحكم في الكرة بهذا الشكل.



وتابع: الأندية الأربعة المشاركين في البطولة فازت، وكلنا مطالبون أن ندعمهم وأن تبدأ باقي الأندية في رعاية اللعبة، وأحيي كل من ساهم في هذا الحدث الكبير.



وقال ممثل نادي بيراميدز الكابتن معتصم سالم خلال كلمته في الاحتفالية: نفتخر أننا أول نادي مصري يؤسس فريقا للساق الواحدة، والحمد لله نجحنا في التتويج باللقب الغالي لأول نسخة من دوري كرة القدم، مطالبا كل الأندية أن تحذو حذو بيراميدز وتبدأ في تكوين فرق بها لأن هؤلاء الأبطال يستحقون الدعم.



وأكد الكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنه البارالمبية بأن هذا اليوم يعد نقلة جديدة ونجاح كبير يضاف لإنجازات رياضات ذوي الإعاقة في مصر، مشيدا بنجاح تنظيم وإقامة أول بطولة دوري لكرة القدم لأصحاب الساق الواحدة.



وأضاف أنه بعد مرور ٥٠ عاما من إنشاء اللجنة البارالمبية المصرية حققنا بفضل الله حلما قديما بعمل كيان للاعبين من أصحاب الساق الواحدة، وذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحقق كل ذلك في ستة شهور فقط، حيث تلاقت رغباتنا وطموحاتنا في اللجنة البارالمبية مع أعضاء اللجنة الفنية الذين يعملون على مساعدة هؤلاء اللاعبين الأبطال.



وأعرب محمد عادل حسني رئيس اللجنة الفنية، عن سعادته بوجوده وسط هذه الكوكبة من النجوم أصحاب الإرادة والتحدي، ونجاح تجربة أول دوري مصري لكرة القدم للساق الواحدة، مقدما الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه اللامحدود للاعبين وإصراره على أن يكون هناك كيان رسمى يعمل تحت مظلة اللجنه البارالمبية ورعاية وزارة الشباب والرياضه واهتمامه بنشر اللعبة وتكوين منتخب قومي يمثل مصر في البطولات الدولية، قائلا: للحقيقه هو لم يبخل يومًا منذ إنشاء تلك اللجنه على هذه اللعبه بأى شىء فهو يتقدم الصفوف ويسأل ويساعد ويؤكد على أن الألعاب الرياضية لذوى الإعاقة لا تقل أهمية عند القيادة السياسية أو مؤسسات الدولة بل جميعنا نقف خلف هؤلاء الأبطال لدمجهم فى المجتمع وتفوقهم يمنحنا الثقه فى مستقبل أفضل.



وأوضح أن أهالي اللاعبين أبطال حقيقيين يتواجدون دائما خلف الستار وبعيدا عن الأضواء إلا أنهم يستحقون منا كل الاحترام والتقدير على إيمانهم الشديد بأبنائهم ورعايتهم ودعمهم الكبير لهم، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد زيادة عدد الأندية التي ترعى اللعبة في مصر، وأتمنى أن نصل إلى جميع النشئ والشباب من ذوي الساق الواحدة في المحافظات، ونساعدهم على تحقيق حلمهم بممارسة لعبة كرة القدم وأن يصبحوا أبطالا ونجوما كبارا.