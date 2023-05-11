«QNB الأهلي» يحصد جائزة أفضل بنك لتمويل التجارة في مصر

حصل QNB الأهلي، الشركة التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، على جائزة أفضل بنك لتمويل التجارة في مصر من "ذا ديجيتال بانكر" للعام الثاني على التوالي، حيث يتم منح الجائزة وفقًا لعدد من المعايير الدولية أهمها الابتكار والتميز في تقديم أفضل خدمات ومنتجات تمويل التجارة بالسوق المصري بالإضافة الي جودة الأعمال التي يقدمها البنك للعملاء، بجانب التميز والإبداع في العمل المصرفي.

تم توزيع الجوائز مؤخرا خلال احتفالية افتراضية عبر تطبيق خاصية Zoom بحضور ممثلي مختلف البنوك في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.



ويعكس حصول البنك على هذه الجائزة المرموقة من ذا ديجيتال بانكر جهوده المتميزة والمستمرة في توفير أفضل خدمة مصرفية في مجال تمويل التجارة والذي ينعكس بدوره على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر مما يساعد في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتمويل رأس المال والتسهيلات التجارية وغيرها.



يشار إلى أن QNB الأهلي قد تمكن خلال الفترة الماضية من توفير التمويلات اللازمة لعدد كبير من الشركات العاملة في السوق المصرية، وذلك بهدف مساعدتها على زيادة أنشطتها واتساع دائرة أعمالها لتحقيق قيمة مضافة في الاقتصاد المصري. بالإضافة إلى الحد من تأثير الأزمة العالمية على السوق المحلي.



كما قام البنك بطرح باقة متميزة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تيسر عمليات تمويل التجارة للعملاء، فضلا عن امتلاك البنك شبكة من المراسلين الدوليين لإنجاز كافة المعاملات والخدمات للعملاء من مصدّرين ومستوردين بشكل آمن وسلس.