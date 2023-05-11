دوري أبطال أفريقيا.. طبيب الأهلي يطمئن الجماهير قبل مواجهة الترجي

تحدث الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الحالة الطبية والصحية للاعبي الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على الترجي التونسي في العاشرة مساء غدا الجمعة على ملعب رادس بدون جمهور في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد طبيب الأهلي في تصريحات رسمية جاهزية لاعبي الفريق من الناحية الطبية لمباراة الترجي بعد تعافى حسين الشحات وجميع اللاعببن.

وقال رئيس الجهاز الطبي إن كافة الأمور الطبية داخل الفريق مطمئنة قبل مباراة الترجي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وإن جميع اللاعبين تحت تصرف الجهاز الفني قبل المباراة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والعودة، حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراة الذهاب على استاد القاهرة، وانتهت مباراة العودة بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.