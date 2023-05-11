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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية الأقباط الكاثوليك

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يشهد مراسم ترسيم مطرانًا جديدًا لإيبارشية
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شهد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الخميس، مراسم ترسيم الأنبا بولا شفيق بالسيامة الأسقفية وتجليسه مطرانًا لإيبارشية الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وذلك بكاتدرائية القديس مرقس للأقباط الكاثوليك بشارع عرابي بحي أول مدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

وشارك في المراسم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، أليخاندرو ميندوزا سفير دولة بنما بالقاهرة، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة، عدد من نواب الإسماعيلية بمجلس النواب، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وجمع كبير من رجال الدين الإسلامي (الأزهر والأوقاف) ورجال الدين المسيحي.

إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الأساقفة الكاثوليك أقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق