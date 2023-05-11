القومية للأنفاق: إتمام المرحلة الأولى من تركيب مسار المترو المار أعلى محطة جامعة القاهرة

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق الانتهاء من اتمام المرحلة الأولى والأساسية من تركيب الجزء الخاص بمسار المترو المار أعلى محطة مترو جامعة القاهرة بطريقة الدفع بدون استخدام أوناش ثقيلة أومعدات رفع ثقيل في سابقة هي الاولى من نوعها في مصر.



وأوضحت الهيئة فى بيان لها اليوم، أنه جاء ذلك خلال العملية التى تمت خلال الفترة القليلة الماضية على مدار يومين، وقد تم التنفيذ من خلال دفع الهيكل المعدني المزدوج الحامل لخطي المترو والذى يشكل جزء من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى أحد مشروعات الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل في المسافة أعلى محطة جامعة القاهرة الحالية.

وأشار البيان إلى أن وزن الهيكل المعدني المنفذ يبلغ حوالي 500 طن بطول أساسي 73 م وتم دفع الهيكل ليعبر المسافة أعلى محطة جامعة القاهرة والتي تم إغلاقها أمام الجمهور لمدة يومين لتنفيذ الأعمال مع استمرار الحركة العادية لتشغيل مترو الخط الثاني طوال مدة التنفيذ.



وأضافت أنه تم التنفيذ باستخدام هياكل معدنية مؤقتة تبلغ 24 م في الأمام و17 م من الخلف للتوجيه وحمل الثقل الموازن للحفاظ على توازن واتجاه الهيكل أثناء عملية الدفع.