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الخميس 11 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

المالية تستهدف خفض معدلات دين أجهزة الموازنة وتحقيق فائض أولي سنوي قدره 2.5%

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تستهدف وزارة المالية في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، والمعروض أمام مجلس النواب، خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة.

وتسعى المالية للوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة تقل عن 80% من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي 2026/2027، مقارنة بنسبة مديونية بلغت 102،8% من الناتج المحلي عام 2015/2016، ومن المتوقع أن يصل إلى 96% في يونيو 2023. 

ولضمان تحقيق ذلك تستهدف المالية تحقيق فائض أولي سنوي قدره 2،5% خلال عام 2023/2024 مقارنة بفائض أولي بلغ 0،1% من الناتج المحلي خلال 2017/2018، وفائض أولي قدره 1،7% في عام 2018/2019، وفائض أولي قدره 1،5% من الناتج المحلي خلال 2023/2024.

وزارة المالية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 2024 أجهزة الموازنة العامة للدولة