منتخب مصر يشارك بأربعة سباحين في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ببرلين

يشارك منتخب مصر بعدد 4 سباحين من بين 475 سباحا من مختلف دول العالم في مسابقات السباحة بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين يونيو 2023،

ويمثل مصر في السباحة اللاعبون شهاب السيد،أدهم محمد،سلمى شبانة،سحر ابو هاشم وجهاز فنى مكون من مصطفى ماجد المدير الفني، وايه الله متولي المدربة

وتجرى مسابقات السباحة على المسبح الأولمبي SSE والذى تم بناءه بالتوازي مع عرض برلين للألعاب الأولمبية في عام 2000.



وكشفت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تضم عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب وشريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات عقب غلق باب التسجيل الأعداد النهائية لسباحي المنطقة المشاركين في سباقات السباحة.

