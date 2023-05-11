وكيل تعليم دمياط يلتقي رؤساء لجان الشهادة الإعدادية

عقد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي٢٠٢٢_٢٠٢٣م

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على الإلتزام بضوابط الامتحانات ومسؤولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل بها، وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة،بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتوفير كافة الإمكانات لضبط وإنجاح امتحانات الشهادة الإعدادية لكونها من المهام القومية ولما لها من دور في استقرار النظام التعليمي.

ووجه رؤساء اللجان بالتأكد من توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان والتأكد من عدم وجود أى من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية.

كما وجه عبد الرؤوف رؤساء اللجان بتشكيل لجنة لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة، والتوقيع علي فتح مظروف الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً والالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أية مشكلات تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.

و أكد وكيل الوزارة ضرورة التحلي بالدقة والانضباط في العمل وتقدير المسئولية، مشددا بمنع إستخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف المحمول أو أى أجهزة الكترونية نهائياً داخل اللجان لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة.

كما وجه وكيل الوزارة رؤساء اللجان بعمل اجتماع مع الملاحظين والتأكد من شخصيتهم من خلال خطاب التكليف وبطاقة الرقم القومى مع اختيار غرفة خاصة للكنترول ، وتعليق جدول الامتحانات فى مكان ظاهر للطلاب بالإضافة إلي عمل دليل للجان وتوضيح مكان كل لجنة به.

جاء ذلك بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية، وصالح القصيفي مدير عام التعليم العام و مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومحمد الشامي رئيس لجنة الإدارة، وايهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة ، ويوسف التفاني مسئول المطبعة السرية.