مقتل ضابط وتوقيف 4 عناصر إرهابية في عملية أمنية بالجزائر

تمكنت القوات المسلحة الجزائرية، اليوم الخميس، من توقيف 4 عناصر إرهابية وضبط كميات من الأسلحة النارية والذخيرة، وذلك بعد اشتباك قواتها مع مجموعة من العناصر الإرهابية، نتيجة عملية بحث وتمشيط بمنطقة عين القصرية بسيدي مصباح بلدية برج الأمير عبد القادر بولاية تيسمسيلت بالناحية العسكرية الثانية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، فإن العملية تمت أمس الأربعاء، حيث قامت مفارز للجيش الوطني الشعبي برصد مجموعة إرهابية والاشتباك معها، مما أدى إلى إستشهاد النقيب تناح محمد في ميدان الشرف.

وأشار البيان إلى أن القوات تمكنت من محاصرة وتطويق المجموعة الإرهابية والقبض على أفرادها الأربعة.

وكشف البيان عن هوية العناصر الإرهابية الموقوفة، وهم: الإرهابي بلعقبان رشيد، المكنى "عدي" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2003، والإرهابي زوابر حمزة الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، والإرهابي نواور بلال الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، والإرهابي خباز إبراهيم المكنى "عبد الودود".

وأسفرت العملية عن ضبط 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وبندقية نصف آلية نوع سيمينوف، وقنبلة يدوية وكميات من الذخيرة وأغراض أخرى.

واختتم البيان، أن حصيلة هذه العملية تضاف إلى حصيلة مختلِف العمليات المنفذة من طرف مفارز الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة الإرهاب والتي سمحت بتحييد عدد معتبر من الإرهابيين سواء بتوقيفهم أو تسليم أنفسهم أو القضاء عليهم، وتؤكد هذه النتائج المحققة مرة أخرى على إصرار وعزم الوحدات المقحمة في مكافحة الإرهاب على تطهير وطننا من بقايا الجماعات الإرهابية واجتثاث هذه الظاهرة من بلادنا.