مران الزمالك.. ناصر منسي وعبد الله جمعة يواصلان برنامجهما التأهيلي

واصل ناصر منسي وعبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع لهما من قبل الجهاز الطبي، لتجهيزهما للمشاركة في الفترة المقبلة.

وأدى الثنائي الحصة التأهيلية والعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

ويعاني ناصر منسي من إصابة في العضلة الضامة، بينما يعاني عبدالله جمعة من إصابة في العضلة الخلفية.



في السياق ذاته ، أدى عمر جابر الظهير الأيمن للفريق تدريبات تأهيلية بشكل منفرد على هامش المران الصباحي ، وفقا للبرنامج الموضوع له لتجهيزه بأفضل شكل للمشاركة خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.