محافظ الشرقية يتابع حركة حصاد وتوريد الأقماح

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، أهمية المتابعة المستمرة لموسم حصاد وتوريد القمح ٢٠٢٣ بمراكز ومدن المحافظة، مشددا على مسئولي مراكز التخزين بضرورة الحفاظ على كل حبة قمح أثناء عملية التوريد واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات التى تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بشون وصوامع المحافظة.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، أن الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2023 استغلال كافة السعات التخزينية المملوكة لها أولا والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقا للمواصفات المحددة مع قيام الجهات المسوقه بوضع أسلوب لإدارة المخزون من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة تشغيل والإستفادة الأمثل من هذة السعات.

وأشارت إلي أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١٦٣٣٢ طن و٩٥٦ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٣٦٧٣٢٦ طن و ٨٩٣ كيلو قمح مشيرة إلي تمامجاهزيةجميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحليةوالبالغ عددها ٥٨ شونة وصومعة.

ومن جهته أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٢٤٠٤٠٠ فدان حتي الآن، علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٨٠٠٦١ فدان،فدان، لافتاً إلي ضرورة إلتزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.