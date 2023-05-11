الخارجية الألمانية: ندعم جهود مصر للتهدئة في الأراضي الفلسطينية

أكدت انالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، أن مصر لها دور هام وكبير في تهدئة الوضع في فلسطين، متابعة ان بلادها تدعم جهود مصر من أجل التهدئة في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا عقب الاجتماعي الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام، نقلته فضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن ما تقوم به مصر يكون عبر تقييمها للأوضاع على الأرض وهو أمر مهم، مشيدة بما يتم من مصر والأردن في القضية الفلسطينية والوصول لحل الدولتين.

وتابعت وزيرة خارجية ألمانيا “يجب إعطاء آفاق للأطفال من الفلسطينيين والإسرائيليين في غد ومستقبل مستقر”، موضحة أنه على الرغم من اختفاء حل الدولتين من الساحة الآن إلا أنه الحل الوحيد لضمان مستقبل جيد للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضافت أنه من خلال حل الدولتين يمكن فقط الوصول لحل مستدام لهذا النزاع، لافتة إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للاستقرار فى المنطقة.