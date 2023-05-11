ads
الخميس 11 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الألمانية: ندعم جهود مصر للتهدئة في الأراضي الفلسطينية

وزير خارجية ألمانيا
وزير خارجية ألمانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت انالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، أن مصر لها دور هام وكبير في تهدئة الوضع في فلسطين، متابعة ان بلادها تدعم جهود مصر من أجل التهدئة في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت  خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا عقب الاجتماعي الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام، نقلته فضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن ما تقوم به مصر يكون عبر تقييمها للأوضاع على الأرض وهو أمر مهم، مشيدة بما يتم من مصر والأردن في القضية الفلسطينية والوصول لحل الدولتين.

وتابعت وزيرة خارجية ألمانيا “يجب إعطاء آفاق للأطفال من الفلسطينيين والإسرائيليين في غد ومستقبل مستقر”، موضحة أنه على الرغم من اختفاء حل الدولتين من الساحة الآن إلا أنه الحل الوحيد لضمان مستقبل جيد للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضافت أنه من خلال حل الدولتين يمكن فقط الوصول لحل مستدام لهذا النزاع، لافتة إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للاستقرار فى المنطقة.

فلسطين مصر ألمانيا الأراضي الفلسطينية القضية الفلسطينية