شكري: يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.. فيديو

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تستنكر العمليات الإرهابية التى تتم في فلسطين، وأن هذا الأمر يهدد الأمن العالمي، مشيرا إلى أن الإعتداءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة يجب أن تتوقف ويتم تهدئة الأوضاع، ويكون هناك حوار بين الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي.

وأضاف سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر و الأردن و ألمانيا و فرنسا عقب الاجتماعي الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام، اليوم الخميس، نقلته فضائية اكسترا نيوز ، أن هذا الاجتماع يعكس اولوية القضية الفلسطينية رغم ما يشهده العالم من أزمات.

وأكد سامح شكري ، وزير الخارجية، أن القدس الشرقية تشهد اضطرابات بسبب الاعتداءات المستمرة على المقدسات الإسلامية و المسيحية، و التي منها المسجد الأقصى، مضيفاً أنه يجب على الدول الفاعلة و التي منها أعضاء مجموعة ميونخ، العمل بشكل استباقي على وقف الاعتداءات المستمرة على القدس، قبل أن تنزلق المنطقة لمواجهة واسعة النطاق.