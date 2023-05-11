تنمية التجارة الداخلية: لا نية لتحويل الدعم العيني إلى نقدي حاليا

نفي الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية انه لم يصدر تصريحات حول دراسة وزارة التموين خلال الفترة الجارية، بالعمل على جعل الدعم التمويني نقدي وليس سلعا تموينية؛ إذ لم يصرح ذلك مطلقا .

وقال عشماوى مساعد اول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الدخلية خلال المؤتمر الصحفي اليوم، “إنه كان فى الماضى دراسات قديمة حول تحويل الدعم السلعى الى نقدى، وليس كما تردد بان وزارة التموين تدرس حاليا تحويل الدعم النقدى على عينى، كما أن وزارة التموين توفر ما يقرب من 31 سلعة على بطاقات التموين”.