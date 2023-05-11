شكري: يجب احترام كل الحقوق الخاصة بالقضية الفلسطينية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، ان الحقوق الكاملة لا تتجزأ، وبالتالي يجب احترام كافة الحقوق الخاصة بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن قضية الإحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني فى إقامة دولته يجب عمله.

وأضاف سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر و الأردن وألمانيا وفرنسا عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام، نقلته فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الخميس، انه تم بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتحديات سبل إحياء السلام، قائلاً :"هناك حق للكل للدفاع عن نفسه وهو ممنوح لكلا من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وما نسعي لتجنبه أننا نخوض دائرة مفرغة من العنف المتبادل، والذى يعقد القضية والتفاهم فى أهمية السلام والعيش المشترك".

كما لفت سامح شكري، إلى أن مصر تواصل جهودها من أجل استئناف العملية السياسية والتهدئة في الأراضي الفلسطينية.