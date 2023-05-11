القوات العراقية تتصدى لهجوم إرهابي بمدينة سامراء

تصدت قوات الجيش العراقي لهجوم إرهابي، صباح اليوم الخميس، على إحدى النقاط الأمنية في مدينة سمراء شمال بغداد، أدى لاستشهاد ضابط، وتصفية 3 عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وجاء في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، القطعات الامنية ضمن قاطع قيادة عمليات سامراء تمكنت من إحباط محاولة هجوم على إحدى نقاط الشرطة الاتحادية في ناحية المعتصم، وجاري تفتيش المنطقة القريبة من هذا الحادث الذي أدى الى استشهاد أحد الضباط الذي قام باسناد وتعزيز النقطة، كما استطاعت قواتنا الأمنية من قتل 3 إرهابيين أحدهم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، وضبط أسلحتهم ونواظيرهم الليلية.

وأكد البيان على استمرار عملية البحث والتمشيط للمنطقة المحيطة ببلدة المعتصم لمعرفة أوكار العناصر الإرهابية التي تتحرك منها لضرب النقاط الامنية القريبة، خاصة وأن المنطقة تشهد استقرارا بعد العمليات الأمنية التي تستهدف إفقاد عصابات داعش أي قدرات مستقبلية على الهجوم أو ترويع المواطنين.

وكانت العمليات الأمنية التي قامت بها القوات العراقية بصورة مكثفة ضد عناصر التنظيم الإرهابي خلال الأشهر الماضية، أدت إلى مقتل العشرات من عناصره بينهم قيادات بارزة.