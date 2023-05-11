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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شيخ الأزهر يستقبل رئيس المحكمة الدستورية بمقر المشيخة

شيخ الأزهر والمستشار
شيخ الأزهر والمستشار بولس فهمي
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استقبل الإمام الأكبر أ. د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، السيد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لما يقوم به قضاة مصر من واجبٍ وطنيٍّ في ضمان العدالة بين المواطنين، مشددًا على الدور المهم الذي تقوم به المحكمة الدستورية العليا في حماية الدستور وسيادة القانون، متمنيًا لسيادته النجاح والتوفيق في مهامه وأعماله.

من جانبه، أعرب المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن عظيم تقديره للأزهر الشريف والإمام الأكبر، مؤكدًا أن فضيلته يعبر دائمًا عن وسطية هذه المؤسسة العريقة واعتدالها ودورها الوطني المشهود في تفنيد دعاوى التطرف والتشدد، وأن جهود شيخ الأزهر في الداخل والخارج يشهد لها الجميع ولها تأثيرها البالغ في خدمة المجتمعات والإنسانية.

الأزهر الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب