جامعة الفيوم تشهد المؤتمر العلمي السنوي لبرامج وقطاعات كلية الآداب 2023.. صور

شهد الدكتور طارق محمد عبد الوهاب عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم المؤتمر العلمي السنوي لقطاعات وبرامج الكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد بقوش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد أبو ريه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانى ابو العلا وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعدد من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالكلية بقاعة المؤتمرات بالكلية.

ورحب الدكتور طارق عبد الوهاب بالحضور من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب المتفوقين، وأثنى على المجهودات التي يبذلها القائمين على قطاعات الكلية ووحداتها والتي تعمل على تقدم الكلية وتميزها بين كليات الجامعات المصرية والعربية، مشيدًا بالدور الفعال لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في دعم العملية التعليمية، ومساندة الطلاب والباحثين.

وأشار إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي وفق قانون تنظيم الجامعات لتقييم الأداء العلمي لكل قطاع وقسم على حدة لدعم العملية التعليمية وحل المشاكل ومواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية بالكلية.

وقدمت قطاعات الكلية عرضًا تقديميا للنشاط والفعاليات الخاصة بكل قطاع على مدار العام ثم عرض تقرير أداء للبرامج العلمية بالكلية خاص بكل برنامج مشتملا على النشاط:

المجال الإداري والمادي لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

ويهدف المؤتمر لتوضيح أهمية الدور الذى تقوم به كلية الآداب في مختلف المجالات من خلال توفير دورات وورش عمل للإداريين بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي والعمل على تحديث البيانات والمعلومات بصفة دورية في الأقسام الإدارية بما يخدم العملية التعليمة ككل.

كما يستهدف توفير قاعدة بيانات واضحة ومحددة خاصة بالكلية والامتحانات، ومراجعتها في كل فصل دراسي ودراسة نتائجها، ومحاولة الاستفادة من نقاط القوة فيها، وتصويب نقاط الضعف، والسعي نحو إحداث نقلة في مجال المناهج والمقررات الدراسية وطرق الحصول على المعلومة بما يتلاءم مع الجانب المعرفي للطالب بحيث تساعد على تخريج طالب لديه معرفة واسعة في مجال تخصصه، والمجالات المعرفية الأخرى.

ويهدف أيضًا للتأكيد على رفض فكرة الكتاب المقرر كمصدر أساسي ووحيد للمعرفة ,وجعل المناهج وسيلة لاكتشاف شخصية الطالب، وتنمية القدرات الذاتية الموجودة لديه، بحيث يتحول الطالب من متلق سلبي للمعرفة إلى مشارك في وضعها، ومن عقل قائم على الاستهلاك، إلى عقل قادر على إنتاج المعرفة والمشاركة في صنعها، ودراسة علمية دقيقه لمخرجات التعليم، ومواصفات الطالب الخريج، وملاءمة التخصصات مع سوق العمل وحاجات المجتمع، وإحداث تغيير في بعض البرامج، وإضافة برامج أكاديمية جديدة.

هذا بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والتجديد في استراتيجيات التعليم والتعلم داخل السنوات الدراسية والمقررات الدراسية المحددة بحيث يهيئ مناخ للطالب للتفكير الإبداعي وربطه بمتطلبات سوق العمل، عمل ندوات دورية للتوعية بأهمية الجودة وإثابة المشاركين في أعمال الجودة. إلى جانب عمل مراجعات دورية لأعمال الجودة داخل البرامج الأكاديمية وتواصل الكلية مع المراجعين الخارجيين في ذات التخصص من الجامعات الآخري لمراجعة ما تم إنجازه.

ويستهدف المؤتمر التعاون بين الأقسام العلمية بالكلية لتقديم لائحة للدراسات العليا( بنظام الساعات المعتمدة). والعمل على تحقيق التعاون بين القسم العلمي والأقسام العلمية الأخرى على المستوى المحلي والإقليمي.

هذا إلى جانب عقد ورش تدريبية لأعضاء هيئة التدريس تتضمن التعليم الإلكترونى واستخدام الوسائل التعليمية المختلفة الحديثة. وأيضًا تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في المؤتمرات العلمية المحلية والإقليمية والدولية. والاستفادة من رسائل الماجستير والدكتوارة وكذلك مشاريع التخرج ونتائجها في خدمة المجتمع المحلى وتطبيقاتها العلمية والعملية.

وأيضًا عقد لقاءات علمية مع مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات لتثقيف الطلاب حول ما هو جديد من البحوث والمشكلات المجتمعية المستحدثة، وتشجيع الباحثين بالأقسام العلمية على إنتاج أبحاث مشتركة مع التخصصات الأخرى، إستحداث دبلومات وبرامج جديدة بالدراسات العليا لجذب الطلاب لمزيد من التعلم.

هذا إلى جانب تشجيع الأقسام العلمية على إصدار مجلات علمية متخصصة لنشر الأبحاث الخاصة بهم، تشجيع الأشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه بين الأقسام العلمية بما يثري البحث العلمي.

وتم تكريم المتميزين من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الوحدات ورؤساء الكنترولات تقديرًا لجهودهم.

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