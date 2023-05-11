تعليم الدقهلية: انتهاء الاستعدادات لانعقاد امتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل

عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية اجتماعًا موسعًا مع مديرى الإدارات التعليمية من خلال شبكة الفيديو كونفرانس للوقوف على الانتهاء من الاستعدادات النهائية اللازمة لإنعقاد لجان امتحانات الشهادة الاعدادية"اتمام مرحلة التعليم الاساسي" للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمدارس الدقهلية والتي تبدأ السبت القادم ١٣ مايو الجاري وتنتهي الخميس ١٨ مايو .



وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، انه جرى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والخدمية لإنعقاد الامتحانات وفق إجراءات احترازية ووقائية وأمنيه حرصا توفير الجو الملائم للطلاب داخل اللجان, لأداء الامتحانات علي اكمل وجه.



واشار"شعبان " بضرورة التصدي بكل حسم لاي من محاولات الغش ومنع استخدام المحمول داخل اللجان سواء للطلاب او الملاحظين داخل اللجان حرصا علي تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



واوضح "وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بان هناك غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الإمتحانات بجميع لجان المحافظة البالغ عددها ٥٨٣ لجنة، بمدارس المحافظة وباشراف 17 ادارة تعليمية، تتواصل من خلال الغرف الفرعية بها مع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، وذلك لتذليل العقبات وحل المشكلات الطارئة فورا.



يذكر أن عدد المتقدمين للامتحانات بالشهادة الاعدادية هذا العام يبلغ عددهم مايزيد عن ١٢٥ الف ٥٠٩ طالب وطالبة علي مستوي مدارس التعليم الاساسي والمهنى بالدقهلية،.



وأضاف وكيل الوزارة انه تم الانتهاء بالفعل من كافة الاستعدادات اللازمة وتجهيز كافة لجان الإمتحانات بجميع مدارس المحافظة،. وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لضمان سير منظومة العمل بكل دقة وإنضباط وذلك من خلال التنسيق مع مديرية امن الدقهلية، لاتخاذ كافة اجراءات تامين اللجان وسير عملية الامتحان، ومراكز وخطوط توزيع الاسئلة، والتنسيق ايضا مع مديرية الشئون الصحية لتوفير طبيب او زائرة صحية بكل لجنة امتحانية لمواجهة ايه احداث طارئة لاي من الطلاب داخل اللجان، وكذا التنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لتكثيف حملات النظافة وازالة الاشغالات ومنع الضوضاء حول لجان الامتحان لتمكين الطلاب من اداء الامتحانات بعيدا عن اى قلق أو توتر، كما سيقوم مديري الادارات التعليمية بمتابعة اللجان الامتحانية للتأكد من انضباط اللجان ، وموافاة غرفة العمليات المركزية بتقارير مفصلة عن سير اللجان الامتحانية للتعامل الفوري مع ايه مشكلات اواحداث طارئة.

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