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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنفيذ 25 قرارا لإزالة التعديات على أراضى الدولة بدراو وتكثيف أعمال النظافة العامة بمطلع كوبرى السيل بأسوان

ضمن الموجه الـ 21

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي أراضي الدولة بأسوان
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بتنفيذ 25 قرارًا لإزالة التعديات بمساحة 7675 م2 ، منها 15 قرار إزالة على أراضى الدولة بمساحة 2950 م2 ، بجانب 10 قرارات إزالة التعديات على أراضى زراعية بمساحة 4725 م2 ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع إدارة المرور ومديرية الطرق بتنفيذ أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والتند بالطريق المؤدى إلى مطلع كوبرى السيل الجديد بنطاق حى جنوب مما ساهم فى توسعة الطريق أمام مداخل ومخارج الكوبرى .

كما قامت الوحدة المحلية أيضاً بتنظيم حملة للتفتيش على المحلات بنطاق حى جنوب ، بمشاركة مسئولى الرخص والفنيين بالحى ، مدعمين بالمعدات والمستلزمات المختلفة حيث إستهدفت الحملة رفع بعض الإشغالات ، مع تشميع مخزن مخالف بالمنطقة الصناعية القديمة ، والتفتيش على المحلات بمناطق كسر الحجر ، والمدينة الصناعية القديمة ، وطريق السادات.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية بمدينة الرديسية بمتابعة رفع أطنان من القمامة والأتربة والمخلفات، مع تكثيف أعمال النظافة العامة بالشوارع والميادين والمناطق السكنية وسوق المدينة، بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السباعية بتنفيذ أعمال النظافة ورفع التراكمات بواقع 20 طن تراكمات، ومخلفات زراعية بمحيط منطقة المستشفى، وكذا الطريق الرئيسى، وأيضاً طريق شركة النصر للتعدين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة للقيام بمواصلة تنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ21 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجانب القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات بالشوارع والميادين والطرق والمحاور المرورية المختلفة.

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25 قرار ازالة التعديات أخبار محافظة أسوان