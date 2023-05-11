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الخميس 11 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس مصلحة الضرائب: 47 مليار جنيه إيرادات الهيئة خلال 9 أشهر

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قال محمد السيد، رئيس إدارة مركزية بمصلحة الجمارك، إن المصلحة حققت إيرادات حتى إبريل الماضى بلغ 47 مليار جنيه، من أصل مستهدف فى الموازنة العامة للعام المالى الجارى 46 مليار.

وأضاف السيد، المصلحة حققت انجاز، حيث حققنا زيادة عن المستهدف فى أبريل الماضى، مما يؤكد ارتفاع معدلات النمو".

وتابع: “تستهدف المصلحة فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2023/2024 تحقيق 58  مليار جنيه”، لافتا إلى وضع فى الاعتبار ارتفاع سعر الصرف الذى يتم تحديد قيمة الواردات بناء عليه.

وأشار إلى تحقيق 800 مليون دولار من منظومة السيارات ، ومتوقع تحصيل مليار دولار.

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